"Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом"

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"Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом"

В матче 30-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Бактиер Зайнутдинов, но во второй половине победу гостям принесли Эмилиано Ригони и Сердар Азмун.

"Зенит" занял первое место, "Ростов" завершил сезон на пятой позиции.

"Ростов" Ростов – "Зенит" Санкт-Петербург - 1:2 (1:0)
Голы: Зайнутдинов, 18 - 1:0, Ригони, 72 - 1:1, Азмун, 75 - 1:2

"Ростов": Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Чернов, Логашов, Норманн, Зайнутдинов (Еременко, 64), Глебов, Байрамян (Долгов, 61), Саплинов, Шомуродов.

"Зенит": Васютин, Прохин, Маммана (Осорио, 46), Смольников (Кузяев, 68), Сутормин (Дзюба, 46), Ерохин, Шатов, Ригони, Мусаев, Шамкин (Азмун, 46), Дриусси.

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