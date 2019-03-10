"Зенит" одержал волевую победу над "Уфой" в РПЛ

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"Зенит" одержал волевую победу над "Уфой" в РПЛ

В матче 19-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Уфу" со счетом 2:1. Счет открыл Кэтэлин Карн, но в течение девяти минут хозяев вывели вперед Сердар Азмун и Эмилиано Ригони.

После матча "Зенит" продолжает лидировать в Премьер-лиге, "Уфа" осталась на 15-й позиции в зоне вылета.

"Зенит" – "Уфа" - 2:1 (2:1)
Голы: Карп, 25 - 0:1, Азмун, 30 - 1:1, Ригони, 34 - 2:1

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Нобоа (Оздоев, 60), Жирков, Кузяев (Шатов, 86), Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба (Дриусси, 78).

"Уфа": Беленов, Йокич, Сухов, Аликин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 57), Тилль, Пуцко (Кротов, 78), Сысуев (Алиев, 67), Неделчару, Игбоун.

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