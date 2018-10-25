"Зенит" одержал волевую победу в Лиге Европы

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"Зенит" одержал волевую победу в Лиге Европы

В матче группового этапа Лиги Европы "Зенит" на своем поле обыграл "Бордо". Счет открыли гости, но затем питерцы  благодаря голам Артема Дзюбы и Далера Кузяева добились победы. В другом матче группы "Славия" на выезде была сильнее "Копенгагена".

"Зенит" Россия – "Бордо" Франция - 2:1 (1:1)
Голы: Бриан, 26 - 0:1, Дзюба, 40 - 1:1, Кузяев, 85 - 2:1

"Зенит": Лунев, Иванович, Набиуллин, Маммана, Нету, Мак (Шатов, 76), Кузяев, Паредес, Ерохин, Дриусси (Оздоев, 88), Дзюба (Заболотный, 86).

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Левчук, Пабло, Санкаре, Отавио, Калу, Тчуамени, Карамо (Юссуф, 67), Бриан (де Превиль, 79).

"Копенгаген" Дания – "Славия" Чехия - 0:1 (0:0)
Гол: Матоушек, 46 - 0:1

"Копенгаген": Андерсен, Папаяннопулос, Бенгтссон, Анкерсен, Бьелланд, Грегуш, Сков (Кодро, 84), Фишер (Хольсе, 71), Сотериу, Н`Дойе, Фальк (Вавро, 84).

"Славия": Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Матоушек (Тецл, 72), Стох (Фридрих, 86), Траоре, Гушбауэр, Змргал, Соучек.

Положение команд: Зенит - 7, Славия - 6, Копенгаген - 4, Бордо - 0. | http://soccernews.ru

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