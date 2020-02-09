"Зенит" одержал вторую победу за день в товарищеском матче

"Зенит" в товарищеском матче обыграл клуб ПФЛ "Ленинградец" со счетом 3:1. Победу петербургскому клубу принесли дубль Ригони и гол Воробьева. У соперника отличился Лучин.

"Зенит" - "Ленинградец" - 3:1 (2:0)

Голы: Ригони, 31 - 1:0, Ригони, 43 - 2:0, Воробьев, 58 (3:0). Лучин, 63 (3:1).

"Зенит": Васютин, Смольников, Осорио (Караваев, 46), Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин (Воробьев, 46), Мусаев, Капленко, Шамкин, Ригони.

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