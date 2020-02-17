"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

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"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил о достижении договорённости по аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Я встретился сегодня с генеральным директором "Зенита", мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров "Зенита" рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК "Сочи", - сказал Ротенберг.

Напомним, что "Сочи" объявил об аренде Кокорина ещё 21 января, но тогда футболист отказался менять команду.

В итоге Ротенбергу удалось убедить скандального форварда и тот ещё на прошлой неделе прибыл в расположение южан.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом. Он выступает за питерский клуб с 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

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