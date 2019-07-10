"Зенит" одобрил уход Ригони в итальянский клуб

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"Зенит" одобрил уход Ригони в итальянский клуб

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони этим летом покинет питерский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" уже одобрили переход на правах аренды 26-летнего футболиста в "Сампдорию".

Итальянский клуб заплатит за годичное заимствование аргентинца 1 миллион евро и будет иметь право выкупа за 9 миллионов.

"Зенит" купил Ригони два года назад за 10,5 миллионов евро. Первую часть минувшего сезона он провёл в аренде в "Аталанте".

Не пропустите: Хавбек "Зенита" близок к переходу в "Парму". | http://soccernews.ru
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