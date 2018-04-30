"Зенит" одобрил ведение переговоров Манчини с Итальянской федерацией футбола

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"Зенит" одобрил ведение переговоров Манчини с Итальянской федерацией футболаПитерский "Зенит" одобрил ведение переговоров своим главным тренером Роберто Манчини с Итальянской федерацией футбола, информируют Невские новости.

Так, по сведениям источника, уже сегодня наставник "сине-бело-голубых", утром вылетевший в Рим, должен провести встречу со своим потенциально новым работодателем, чтобы обсудить условия возможного сотрудничества.

Напомним, Манчини уже заявил, что желает возглавить сборную Италии. | soccernews.ru

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