"Зенит" оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ

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"Зенит" оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ

Питерский "Зенит" обновил рекорд российской Премьер-лиги по самому раннему чемпионству.

Команда Сергея Семака досрочно взяла титул по итогам 26 туров. Это лучший результат в истории турнира.

Ни один клуб ранее не гарантировал себе первое место за четыре тура до завершения первенства.

"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз "сине-бело-голубые" брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

Не пропустите: "Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов. | http://soccernews.ru
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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
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