"Зенит" оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ

Питерский "Зенит" обновил рекорд российской Премьер-лиги по самому раннему чемпионству.

Команда Сергея Семака досрочно взяла титул по итогам 26 туров. Это лучший результат в истории турнира.

Ни один клуб ранее не гарантировал себе первое место за четыре тура до завершения первенства.

"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз "сине-бело-голубые" брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

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