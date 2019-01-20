"Зенит" оформит сделку по переходу Акуньи на следующей неделе

"Зенит" планирует на следующей неделе оформить трансфер левого защитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акуньи. Об этом сообщает A Bola.

Стоимость 27-летнего игрока - 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что самому футболисту петербургский клуб предложил контракт на 4 года с окладом 2,5 млн евро в год.

Акунья перешел в "Спортинг" из "Расинга" летом 2017 года за 9,6 млн евро. Его контракт действует до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.

В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 23 матчах, забил один гол и сделал 4 ассиста.

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