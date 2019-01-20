"Зенит" оформит сделку по переходу Акуньи на следующей неделе

Теги зенит санкт-петербургспортинг лиссабонмаркос акуньятрансферы

"Зенит" оформит сделку по переходу Акуньи на следующей неделе

"Зенит" планирует на следующей неделе оформить трансфер левого защитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акуньи. Об этом сообщает A Bola.

Стоимость 27-летнего игрока - 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что самому футболисту петербургский клуб предложил контракт на 4 года с окладом 2,5 млн евро в год.

Акунья перешел в "Спортинг" из "Расинга" летом 2017 года за 9,6 млн евро. Его контракт действует до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.

В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 23 матчах, забил один гол и сделал 4 ассиста. 

Не пропустите: "Зенит" нацелился на форварда "Атлетико"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу

Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 34 88
2 Бенфика Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага Брага 34 75
5 Рио Аве Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму Маритиму 34 47
8 Боавишта Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела КД Тондела 34 38
12 Белененсиш Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов