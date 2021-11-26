"Зенит" огласил диагноз и сроки восстановления Крицюка
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Питерский "Зенит" опубликовал заявление о травме вратаря Станислава Крицюка.
30-летний футболист получил повреждение в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (2:4) и с тех пор на поле не выходил.
У стража ворот "сине-бело-голубых" возникли проблемы с коленом, из-за которых он пропустит от двух до трёх месяцев.
В Германии Крицюку провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.
Голкипер выступает за "Зенит" с сентября, сыграл 11 матчей и пропустил 15 голов.
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