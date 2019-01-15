Питерский "Зенит" огласил состав на первый зимний сбор, который пройдёт в катарской столице Дохе.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков;

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов;

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

Стоит отметить, что Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее в связи с личными обстоятельствами. Кроме того, сбор в любой момент может покинуть Паредес, который близок к переходу в лондонский "Челси".

В Дохе "Зенит" будет находиться до 28 января. За это время "сине-бело-голубые" примут участие в Кубке "Матч Премьер", где их соперниками станут "Локомотив", "Ростов" и "Спартак".

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