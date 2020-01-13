"Зенит" огласил состав на первый зимний сбор

Тренерский штаб питерского "Зенита" определился с составом на первый зимний тренировочный сбор, который пройдёт в Дохе с 13 по 25 января.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьёв.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров, опережая идущий на втором месте "Краснодар" на 10 очков.

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