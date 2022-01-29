"Зенит" огласил состав на второй зимний сбор
Пресс-служба питерского "Зенита" представила список из 27 футболистов, которые будут готовиться ко второй части сезона на сборе в Португалии.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров;
Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип;
Полузащитники: Вильмар Барриос (присоединится к команде после матчей сборной Колумбии), Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь;
Нападающие: Артeм Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.
Стоит отметить отсутствие в составе нападающего Сердара Азмуна, который близок к уходу в леверкузенский "Байер".
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