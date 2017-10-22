"Зенит" огласил заявку на матч с ЦСКА

Теги зенит санкт-петербургцска москва

"Зенит" огласил заявку на матч с ЦСКА

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини огласил заявку команды на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито;

Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артём Дзюба.

Напомним, что матч ЦСКА - "Зенит" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

Не пропустите: Комбаров хочет увидеть ничью в матче ЦСКА - "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 14 21
6 Урал 13 19
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов