"Зенит" огласил заявку на матч с ЦСКА

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини огласил заявку команды на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито;

Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артём Дзюба.

Напомним, что матч ЦСКА - "Зенит" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

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