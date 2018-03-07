"Зенит" огласил заявку на матч с "РБ Лейпциг"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился с заявкой на игру 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг".

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;

Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

Поединок между "РБ Лейпциг" и "Зенитом" пройдет завтра, а ответная игра состоится 15 марта.

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