"Зенит" огласил заявку на матч с "СКА Хабаровск"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте огласил заявку на матч первого тура чемпионата России против "СКА Хабаровск".

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано;

Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.

Напомним, что матч "СКА Хабаровск" - "Зенит" состоится завтра в 11:00 по московскому времени.

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