"Зенит" опередил четыре европейских клуба в гонке за Азмуном

Питерский "Зенит" договорился о переходе нападающего "Рубина" Сердара Азмуна, об этом сообщил российский журналист Сергей Егоров.

По его информации, клубы планируют оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. Предполагается, что "сине-бело-голубые" заплатят за 24-летнего иранца 10 миллионов евро.

Таким образом, "Зенит" в гонке за форвардом опередил "Андерлехт", "Брюгге", "Байер" и "Вулверхэмптон".

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 9,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Зенит" отказался от покупки игрока "Лацио" из-за возраста футболиста. | http://soccernews.ru