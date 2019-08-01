"Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом

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"Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом

У вингера "Барселоны" Малкома есть несколько предложений, в том числе от европейских топ-клубов, сообщает RMC Sport.

По информации источника, купить 22-летнего бразильца хотят "Зенит", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Как известно, футболист отдал предпочтение российской команде, где он будет зарабатывать более 8 миллионов евро в год.

Напомним, что "Зенит" заплатит "Барсе" за Малкома 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов будут включены в сделку в качестве бонусов.

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