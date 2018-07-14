"Зенит" определил три трансферных цели на текущее лето

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"Зенит" определил три трансферных цели на текущее лето

"Зенит" определил три трансферных цели на текущее лето, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

По его словам, питерский клуб, в первую очередь, хочет купить центрального защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара.

Также "сине-бело-голубые" находятся в поиске левоногого игрока обороны и хавбека, выступающего на позиции "десятки".

Не пропустите: Агент пытается трудоустроить игрока "Зенита" в "Интер". | http://soccernews.ru

Комментарии
Игорь

От Нобеля нет секретов.

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Рауф

Откуда взялся этот всезнающий шнобель.

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MARQY

Шнобель все знает.

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MARQY

Шнобель все знает.

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