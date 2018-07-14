"Зенит" определил три трансферных цели на текущее лето, об этом сообщил известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

По его словам, питерский клуб, в первую очередь, хочет купить центрального защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара.

Также "сине-бело-голубые" находятся в поиске левоногого игрока обороны и хавбека, выступающего на позиции "десятки".

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