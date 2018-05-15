"Зенит" определился насчет приглашения Адвоката

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"Зенит" определился насчет приглашения Адвоката
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко опроверг информацию о том, что новым главным тренером может стать Дик Адвокат.

"Мы очень высоко ценим вклад Дика Адвоката в развитие клуба, но сейчас он не входит в список тренеров, с которыми будут переговоры о приглашении в "Зенит", - приводят слова Макаренко российские СМИ.

Напомним, что Адвокат тренировал "Зенит" с 2006 по 2009 годы и выигрывал с клубом чемпионат России и Кубок УЕФА.

Не пропустите: Адвокат ожидает решения от "Зенита". | http://soccernews.ru

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