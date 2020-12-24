"Зенит" определился с будущим арендованного у "Ростова" Чистякова

Питерский "Зенит" решил сохранить центрального защитника Дмитрия Чистякова, арендованного у "Ростова" в октябре.

По информации Bobsoccer, "сине-бело-голубые" хотят предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион России может выкупить игрока за 3,5-4 миллиона евро.

В текущем сезоне Чистяков сыграл за "Зенит" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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