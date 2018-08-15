"Зенит" определился с будущим Дриусси

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

"Зенит" определился с будущим Дриусси"Зенит" отказался отдавать нападающего Себастьяна Дриусси в аренду "Сампдории".

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что россияне готовы рассмотреть вариант с полноценной продажей 22-летнего аргентинца.

Дриусси перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро. 

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