"Зенит" определился с будущим Дриусси

"Зенит" отказался отдавать нападающего Себастьяна Дриусси в аренду "Сампдории".

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что россияне готовы рассмотреть вариант с полноценной продажей 22-летнего аргентинца.

Дриусси перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.

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