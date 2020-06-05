"Зенит" определился с будущим Жиркова

Питерский "Зенит" пока не собирается расставаться с ветераном Юрием Жирковым, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, клуб планирует продлить контракт с 36-летним футболистом на ещё один сезон.

Жирков выступает за "сине-бело-голубых" с января 2016 года, сыграл 101 матч, забил 5 голов и сделал 13 ассистов.

В составе "Зенита" защитник пока выиграл только 3 трофея - чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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