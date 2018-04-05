"Зенит" определился с ценой Дзюбы

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"Зенит" определился с ценой Дзюбы

"Зенит" намерен избавиться от нападающего Артема Дзюбы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб готов продать футболиста за 8 миллионов евро.

Напомним, что с января 29-летний Дзюба на правах аренды выступает за тульский "Арсенал", провел за клуб 4 матча и забил 4 гола. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

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