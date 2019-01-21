"Зенит" определился с ценой на Паредеса

Полузащитник сборной Аргентины и "Зенита" Леандро Паредес готов перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisien.

Агент игрока уже согласовал условия контракта с французским клубом. Осталось только удовлетворить требования "Зенита", который планирует получить за футболиста от 35 до 55 миллионов евро.

Стоит отметить, что ПСЖ также ведет переговоры о покупке полузащитника "Эвертона" и сборной Сенегала Идриссы Гейе.

В этом сезоне на счету Паредеса четыре гола и три ассиста в 22 играх.

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