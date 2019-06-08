"Зенит" определился с ценой на Ригони

"Зенит" готов отпустить своего полузащитника Эмилиано Ригони не меньше, чем за 15 миллионов евро. Об этом пишет Televisa Deportes.

Ранее в СМИ сообщалось, что хавбека хотят приобрести мексиканский клуб "Америка", а также аргентинские "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Напомним, что футболист перешел в стан сине-бело-голубых летом 2017 года из "Индепендьенте" за 10 миллионов евро.

Напомним, что первую часть минувшего сезона 26-летний аргентинец провел в "Аталанте". Всего он участвовал в 24 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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