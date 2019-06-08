"Зенит" определился с ценой на Ригони
"Зенит" готов отпустить своего полузащитника Эмилиано Ригони не меньше, чем за 15 миллионов евро. Об этом пишет Televisa Deportes.
Ранее в СМИ сообщалось, что хавбека хотят приобрести мексиканский клуб "Америка", а также аргентинские "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Напомним, что футболист перешел в стан сине-бело-голубых летом 2017 года из "Индепендьенте" за 10 миллионов евро.
Напомним, что первую часть минувшего сезона 26-летний аргентинец провел в "Аталанте". Всего он участвовал в 24 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: У хавбека "Зенита" Ригони есть предложения из Аргентины и Мексики| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22