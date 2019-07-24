"Зенит" определился с датой переговоров с Дзюбой по новому контракту

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб планирует зимой провести переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.

"Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Нынешний контракт между петербургским клубом и футболистом истекает летом 2020 года.

30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За "Зенит" он выступает с 2015 года. Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга форвард принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 39 результативных передач.

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