"Зенит" определился с формой на матч с "Фенербахче"
Питерский "Зенит" определился с формой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".
В сообщении, опубликованном в официальном твиттере, клуба, говорится, что подопечные Сергея Семака выйдут на поле в экипировке лазурного цвета.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/FMylx8k5K5— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
Напомним, что матч "Зенит" – "Фенербахче" состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 20:55 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой "канареек".
Не пропустите: "Зенит" - "Фенербахче": анонс и прогноз решающего матча для питерцев в рамках 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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