"Зенит" определился с формой на матч с "Фенербахче"

Питерский "Зенит" определился с формой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

В сообщении, опубликованном в официальном твиттере, клуба, говорится, что подопечные Сергея Семака выйдут на поле в экипировке лазурного цвета.

Напомним, что матч "Зенит" – "Фенербахче" состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 20:55 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой "канареек".

Не пропустите: "Зенит" - "Фенербахче": анонс и прогноз решающего матча для питерцев в рамках 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru