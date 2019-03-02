"Зенит" определился с формой на матч с "Уралом"

В рамках 18-го тура РПЛ "Зенит" на выезде сыграет против "Урала".

Сообщается, что хозяева выйдут на поле в оранжевой экипировке, а питерский клуб выбрал белую форму.

Поединок между "Уралом" и "Зенитом" состоится сегодня в 11:30 (мск).

"Зенит" с 34 очками лидирует в РПЛ, "Урал" занимает 9-ю позицию.

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