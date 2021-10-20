"Зенит" определился с формой на матч с "Ювентусом"

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" выбрал комплект формы, в котором команда выйдет на поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Действующий чемпион России отдал предпочтение экипировке лазурного цвета.

"Зенит" примет "Ювентус" сегодня в 22:00 по московскому времени.

Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.

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