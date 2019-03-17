"Зенит" определился с формой на суперматч со "Спартаком"

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"Зенит" определился с формой на суперматч со "Спартаком"

"Зенит" показал форму, в которой игроки сыграют в матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча состоит сегодня, 17 марта.

Подопечные Сергея Семака выйдут на поле в лазурных футболках, а вратарь - в черном свитере.

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало матча в 19:00 мск.

Не пропустите: "Спартак" показал форму на дерби двух столиц с "Зенитом". | http://soccernews.ru

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