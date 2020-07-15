"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду
Аргентинский полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони покинет команду, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, футболист будет продан или перейдет в другой клуб на правах аренды. Это связано с тем, что в следующем сезоне в РПЛ будет введен новый лимит - не более восьми иностранцев в заявке.
В нынешнем сезоне 27-летний Ригони провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Зенит" намерен перехватить Гайча у ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
Уткин высказался о конфликте между Карпиным и Прядкиным
-
ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара
-
Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
-
Официально: Шюррле покинул "Боруссию"
-
"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие
Лента новостей
-
"Спартак" сделал запрос по трансферу хавбека "Уфы"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"
-
Кристиан Эриксен может покинуть "Интер" летом
-
Андре Шюррле может перейти в итальянский клуб
-
Бербатов предложил поставить памятник Зидану перед стадионом "Реала"
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" и может попасть в еврокубки
-
Уткин высказался о конфликте между Карпиным и Прядкиным
-
"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду
-
"Ливерпуль" и "Бавария" не могут согласовать трансфер Алькантары
-
Томас Партей отказал ПСЖ и "Арсеналу"
-
Давид Алаба назвал свои зарплатные требования. Им интересуются "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"
-
ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара
-
Быстров отреагировал на заявление порноактрисы, которая рассказала о несостоявшемся групповом сексе с ним и Аршавиным
-
Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
-
Тьяго Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене
-
"Валенсия" готова расстаться с восемью игроками
-
Френки де Йонг восстановился после травмы
-
Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории
-
1
Кике Сетьен оценил свои шансы остаться в "Барселоне" на следующий сезон
-
"Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22