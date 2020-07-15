"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригонитрансферы

"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду

Аргентинский полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони покинет команду, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, футболист будет продан или перейдет в другой клуб на правах аренды. Это связано с тем, что в следующем сезоне в РПЛ будет введен новый лимит - не более восьми иностранцев в заявке.

В нынешнем сезоне 27-летний Ригони провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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