"Зенит" определился с местом проведения двух сборов
"Зенит" определился с местами, где будут проходить зимние сборы команды.
Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну.
Из отпуска футболисты выйдут 11 января и пройдут медицинское обследование. 13 января команда отправится в Катар, где будет тренироваться до 25 января и сыграет несколько товарищеских матчей.
С 29 января по 10 февраля "Зенит" будет заниматься в Испании.
Третье место сборов станет известно немного позднее.
После 19 туров чемпионата России "Зенит" лидирует в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15