Питерский "Зенит" определился с новым главным тренером, который летом сменит на этом посту Роберто Манчини.

Как сообщают российские СМИ, по окончании сезона "сине-бело-голубых" возглавит Сергей Семак, который сейчас тренирует "Уфу".

Напомним, что 42-летний Семак, будучи футболистом, выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, а затем работал в тренерском штабе питерцев.

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