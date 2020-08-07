"Зенит" определился с новым капитаном команды

У питерского "Зенита" появился новый капитан в связи с уходом из клуба Бранислава Ивановича.

Повязка от серба перешла к нападающему Артёму Дзюбе.

В статусе капитана 31-летний форвард вывел свою команду на матч за Суперкубок России против "Локомотива".

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года, сыграл 177 матчей, забил 74 гола и сделал 52 ассиста.

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