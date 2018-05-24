"Зенит" определился с новым наставником

Питерский "Зенит" определился со своим новым главным тренером, информирует Спорт уик-энд.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубых" возглавит наставник "Уфы" Сергей Семак. Кандидатура отечественного специалиста оказалась более предпочтительной для клуба ввиду того, что ближайшим летом клуб не сможет потратить на покупку новых игроков более 50-ти миллионов евро, что вряд ли устроит другого претендента на вакантную должность - итальянца Маурицио Сарри.

Напомним, стало известно, когда объявят имя нового главного тренера "Зенита". | soccernews.ru