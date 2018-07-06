"Зенит" определился с очередным соперником по контрольному матчу

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"Зенит" определился с очередным соперником по контрольному матчу

Питерский "Зенит" определился с очередным соперником по контрольному матчу, сообщает официальный сайт клуба.

Так, 11 июля, "сине-бело-голубые" сыграют с швейцарским "Грассхоппером". Игра пройдёт в австрийском городе Кицбюэль, где команда Сергея Семака проводит тренировочный сбор.

Напомним, что 8 июля "Зенит" встретится с московским "Динамо".

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