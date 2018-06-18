"Зенит" определился с первым соперником на летних тренировочных сборах

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"Зенит" определился с первым соперником на летних тренировочных сборах

Питерский "Зенит" определился с первым соперником на летних тренировочных сборах.

Как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Сергея Семака 24 июня сыграют с австрийским "Пинцгау".

Не пропустите: Семак провел первую тренировку во главе "Зенита". | http://soccernews.ru

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