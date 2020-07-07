"Зенит" определился с планами на летнее трансферное окно

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился планами клуба на летнее трансферное окно.

"Мы планируем точечное усиление - не более трех-четырех футболистов. Конкретные имена называть не буду, так как еще не стартовали переговоры. Они начнутся после церемонии награждения в среду.

По трансферному бюджету могу сказать, что у нас нет необходимости его увеличивать", - заявил Медведев.

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