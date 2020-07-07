"Зенит" определился с планами на летнее трансферное окно

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

"Зенит" определился с планами на летнее трансферное окно

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился планами клуба на летнее трансферное окно.

"Мы планируем точечное усиление - не более трех-четырех футболистов. Конкретные имена называть не буду, так как еще не стартовали переговоры. Они начнутся после церемонии награждения в среду.

По трансферному бюджету могу сказать, что у нас нет необходимости его увеличивать", - заявил Медведев.

Читайте также: Дзюба сравнил "Зенит" с "Ювентусом" и "Баварией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ

"Челси" удержал победу над "Кристал Пэлас" и вышел на третье место АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов