"Зенит" определился с позициями, требующими усиления зимой

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"Зенит" определился с позициями, требующими усиления зимой

Руководство и тренерский штаб "Зенита" определились с позициями, требующими усиления в зимнее трансферное окно.

Как сообщают российские СМИ, питерский клуб хочет подписать в январе трёх игроков.

Известно, что "Зенит" заинтересован в приобретении центрального защитника из-за рубежа, а также двух футболистов с российским гражданством - плеймейкера и нападающего, способного сыграть на обоих флангах атаки или исполнить роль оттянутого форварда.

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