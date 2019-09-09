"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту

Руководство петербургского "Зенита" приняло решение подписать новый контракт с нападающим Александром Кокориным, сообщает Федеральное агентство новостей.

По сведениям издания, клуб предложит футболисту соглашение до окончания нынешнего сезона с возможностью продления еще на два года. При этом зарплата форварда будет намного ниже 3,5 миллионов евро в год, которые он получал по условиям прежнего контракта.

В данный момент 28-летний Кокорин содержится в колонии общего режима в белгородской области, отбывая наказание за избиение нескольких человек в Москве. Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство игрока об условно-досрочном освобождении и он выйдет на свободу 17 сентября.

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