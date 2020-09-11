"Зенит" определился с приоритетной трансферной целью

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"Зенит" определился с приоритетной трансферной целью

Питерский "Зенит" хочет до закрытия трансферного окна усилиться новым атакующим полузащитником.

По информации AS, "сине-бело-голубые" уже предприняли попытку купить Кристиана Эриксена, но договориться с "Интером" не удалось.

Теперь же приоритетной целью чемпиона России стал хавбек "Бетиса" Набиль Фекир, подписание которого может обойтись клубу в 30 миллионов евро.

Французу в июле исполнилось 27 лет. В его активе 7 голов и 7 ассистов в 33 матчах прошлого сезона.

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