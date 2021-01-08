"Зенит" определился с размером предложения по Пепе

Питерский "Зенит" сделал предложение о трансфере вингера "Гремио" Пепе, сообщает Todofichajes.

По информации источника, "сине-бело-голубые" выразили готовность заплатить за бразильца 20 миллионов евро.

Сам футболист хочет перейти в "Порту", но "драконы" предлагают за него только 17 миллионов.

Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 104 матча, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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