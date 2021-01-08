"Зенит" определился с размером предложения по Пепе
Питерский "Зенит" сделал предложение о трансфере вингера "Гремио" Пепе, сообщает Todofichajes.
По информации источника, "сине-бело-голубые" выразили готовность заплатить за бразильца 20 миллионов евро.
Сам футболист хочет перейти в "Порту", но "драконы" предлагают за него только 17 миллионов.
Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 104 матча, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.
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|38
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|Атлетико Паранаенсе
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|64
|6
|Сан-Паулу
|38
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|7
|Интернасьонал
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|Коринтианс
|38
|56
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|53
|10
|Гоияс
|38
|52
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|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
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|Атлетико Минейро
|38
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|14
|Флуминенсе
|38
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|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
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|38
|32
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|Аваи
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|20