"Зенит" определился с размером зарплаты для Ловрена

СМИ узнали, сколько готов платить "Зенит" центральному защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.

По информации "СЭ", в случае переезда в Россию 31-летний футболист сможет рассчитывать на оклад в размере 2,5 миллионов евро за сезон.

Что касается длительности контракта, то питерский клуб намерен заключить со звёздным хорватом двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один год.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" не собирается отпускать Ловрена в "Зенит" бесплатно, рассчитывая на компенсацию за его трансфер.

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