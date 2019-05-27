"Зенит" определился с соперниками по австрийскому сбору

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" определился с соперниками по австрийскому сбору

Стали известны соперники петербургского "Зенита" на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

В данный момент игроки и тренеры "Зенита" отправились в отпуск, который продлится до 14 июня. После прохождения медицинского обследования команда отправится на сборы в австрийский Зальфеден.

На сборе "Зенит" проведет товарищеские матчи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня).

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