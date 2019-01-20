"Зенит" определился с заменой для Паредеса

Хавбек "Лацио" Милан Бадель попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, руководство питерского клуба видит в 29-летнем хорвате замену Леандро Паредесу, который в ближайшее время может покинуть клуб.

Напомним, что борьбу за Паредеса ведут ПСЖ и "Челси", а сам игрок также не против смены клуба.

В нынешнем сезоне Бадель провел 12 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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