"Зенит" определился с заменой для Паредеса
Питерский "Зенит" определился с заменой для полузащитника Леандро Паредеса, который накануне официально стал игроком ПСЖ.
Как сообщает Football Italia, "сине-бело-голубые" остановили свой выбор на хавбеке "Боки Хуниорс" Вильмаре Барриосе. В борьбе за 25-летним колумбийцем российский клуб опередил "Рому".
Однозначной информации о сумме трансфера нет. Одни источники утверждают, что "Зенит" заплатит 13 миллионов евро, другие уверены, что футболист отправится в Санкт-Петербург за 15,7 миллионов.
Отметим, что контракт Барриоса с "Бока Хуниорс" рассчитан до июня 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|16
|39
|2
|Дефенса и Хустисия
|16
|36
|3
|Атлетико Тукуман
|15
|31
|4
|Уракан
|16
|30
|5
|Велес Сарсфилд
|16
|28
|6
|Бока Хуниорс
|14
|25
|7
|Индепендьенте
|16
|24
|8
|Годой Крус
|15
|23
|9
|Унион Санта-Фе
|16
|23
|10
|Альдосиви
|16
|23
|11
|Банфилд
|16
|22
|12
|Ривер Плейт
|14
|19
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|16
|19
|14
|Тальерес де Кордоба
|16
|19
|15
|Колон
|16
|19
|16
|Эстудиантес
|16
|18
|17
|Ланус
|16
|18
|18
|Росарио Сентраль
|15
|18
|19
|Тигре
|16
|18
|20
|Сан-Мартин Тукуман
|16
|17
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|15
|22
|Химнасия Ла-Плата
|16
|15
|23
|Сан Лоренцо
|16
|14
|24
|Бельграно
|16
|13
|25
|Патронато Парана
|16
|13
|26
|Аргентинос Хуниорс
|16
|10