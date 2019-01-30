"Зенит" определился с заменой для Паредеса

Питерский "Зенит" определился с заменой для полузащитника Леандро Паредеса, который накануне официально стал игроком ПСЖ.

Как сообщает Football Italia, "сине-бело-голубые" остановили свой выбор на хавбеке "Боки Хуниорс" Вильмаре Барриосе. В борьбе за 25-летним колумбийцем российский клуб опередил "Рому".

Однозначной информации о сумме трансфера нет. Одни источники утверждают, что "Зенит" заплатит 13 миллионов евро, другие уверены, что футболист отправится в Санкт-Петербург за 15,7 миллионов.

Отметим, что контракт Барриоса с "Бока Хуниорс" рассчитан до июня 2021 года.

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