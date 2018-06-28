"Зенит" определился со следующим соперником на предсезонном сборе в Австрии

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"Зенит" определился со следующим соперником на предсезонном сборе в Австрии

"Зенит" определился со следующим соперником на предсезонном сборе в Австрии.

Так, в пятницу, 29 июня, "сине-бело-голубые" сыграют со словацким "Слованом".

Напомним, что "Зенит" уже успел провести один матч на сборе - питерская команда минимально победила "Пинцгау" из третьей австрийской лиги.

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