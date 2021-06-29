"Зенит" определился со стоимостью Дриусси
Фото инстаграм Себастьяна Дриусси
Питерский "Зенит" готов продать этим летом нападающего Себастьяна Дриусси, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, "сине-бело-голубые" оценивают своего игрока в 7 миллионов евро.
25-летнего аргентинца хочет заполучить "Кальяри".
В минувшем сезоне Дриусси забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 22 матчах. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2022 года.
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