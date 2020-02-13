"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"

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"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко опроверг информацию о том, что нападающий команды Александр Кокорин перейдет в "Сочи" на правах аренды.

"О достижении договоренности между Кокориным и "Сочи" ФК "Зенит" узнал из прессы. Официальных документов ни от клуба, ни от футболиста пока не поступало" - сообщил "РИА Новости" Макаренко.

Ранее сообщалось, что договоренность о переходе Кокорина в "Сочи" была достигнута в результате переговоров футболиста с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом.

Напомним, что изначально 28-летний футболист отказывался переходить в "Сочи" и за это был переведен в "Зенит-2".

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